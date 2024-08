iOS 18 aggiunge l’impostazione della fotocamera per consentire la riproduzione audio dell’iPhone durante la ripresa di video

In iOS 18, Apple ha aggiunto un controllo nel menu Impostazioni dell’app Fotocamera che ti consente di scegliere se la riproduzione audio sul tuo iPhone deve essere messa in pausa o continuata quando inizi a registrare in modalità Video.

Nelle versioni precedenti di iOS, la ripresa in modalità Video nell’app Fotocamera mette automaticamente in pausa qualsiasi audio in riproduzione, inclusi musica e podcast. Questo comportamento si basa sul presupposto che non vuoi che alcun suono proveniente dagli altoparlanti del tuo iPhone venga captato durante la registrazione video, ma non va bene se vuoi riprodurre una colonna sonora per accompagnare qualunque cosa tu stia girando.

Un modo per aggirare questo problema è utilizzare il metodo QuickTake per registrare video in modalità Foto, introdotto in iOS 13, che consente di continuare la riproduzione audio durante le riprese. L’unico problema è che QuickTake registra con una qualità inferiore rispetto a quella di cui è capace la modalità Video.

Ma questo non avrà importanza presto, perché iOS 18 ti consente di controllare cosa succede alla riproduzione audio nella modalità Video dedicata, grazie al nuovo interruttore Consenti riproduzione audio. “La riproduzione audio non verrà messa in pausa automaticamente durante la registrazione di video”, nota Apple sotto l’impostazione. “Quando si riproduce l’audio utilizzando l’altoparlante dell’iPhone, l’audio verrà registrato in mono.”

Gli utenti iPhone potranno aspettarsi diverse nuove funzionalità quando iOS 18 arriverà in autunno, verso metà settembre, con nuove opzioni di personalizzazione, funzionalità di intelligenza artificiale generativa, miglioramenti di Siri e altro ancora. Per i dettagli su tutte le novità, assicurati di dare un’occhiata al nostro riepilogo dedicato a iOS 18 .

VIA