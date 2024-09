iPhone 15 vs iPhone 16: le differenze a confronto

Dopo oltre un anno di indiscrezioni, iPhone 16 e ‌iPhone 16‌ Plus sono pronti per il lancio il mese prossimo. Ora ci sono 20 cambiamenti e miglioramenti attesi dai nuovi modelli standard, quindi ecco tutto ciò che ci aspettiamo.

Di seguito sono elencati tutti i cambiamenti che i modelli ‌iPhone 16‌ dovrebbero presentare rispetto ai loro diretti predecessori, utilizzando informazioni provenienti da una vasta gamma di fonti affidabili che abbiamo già trattato qui su MacRumors . Continueremo ad aggiornare questo articolo man mano che emergono altre voci prima dell’evento “It’s glowtime” di Apple di lunedì 9 settembre.

Questa guida si concentra su iPhone 15 e ‌iPhone 16‌, ma per scoprire come ci aspettiamo che iPhone 16 Pro migliori rispetto a iPhone 15 Pro , consulta il nostro altro articolo di confronto .

Telecamere

I modelli ‌iPhone 16‌ dovrebbero ricevere una piccola serie di miglioramenti della fotocamera, come una fotocamera ultra-grandangolare migliorata, il supporto per la fotografia macro e un pulsante hardware dedicato per la fotografia e la ripresa video sul lato del dispositivo.

‌iPhone 15‌ ‌iPhone 16‌ “Pulsante di acquisizione” capacitivo con mezza pressione sensibile alla forza e gesti di scorrimento per attivare le funzioni di fotografia e videografia Fotocamera ultra grandangolare con apertura f/2.4 Fotocamera ultra grandangolare con apertura f/2.2 per prestazioni migliorate in condizioni di scarsa illuminazione Supporto per la macrofotografia Cattura video spaziale

Chip, memoria e connettività

Si vocifera che i modelli ‌iPhone 16‌ trarranno vantaggio da un moderato miglioramento della potenza di elaborazione grazie a un nuovissimo chip A18 con un Neural Engine più potente per supportare esclusive capacità di intelligenza artificiale generativa. Ci aspettiamo anche una memoria del 33% in più e il supporto Wi-Fi 6E.

‌iPhone 15‌ ‌iPhone 16‌ Chip A16 Bionic (processo a 5 nm migliorato “N4P” di TSMC) Chip A18 ( processo 3nm migliorato “N3E” di TSMC ) Motore neurale a 16 core Neural Engine migliorato con “significativamente” più core per supportare Apple Intelligence Memoria da 6 GB Memoria da 8 GB (+33%) Connettività Wi-Fi 6 Connettività Wi-Fi 6E Batterie e ricarica I modelli ‌iPhone 16‌ potrebbero ricevere alcuni importanti miglioramenti nella tecnologia delle batterie e nella ricarica, sfoggiando batterie più dense e capacità di ricarica più rapide. Vale la pena notare che si vocifera che ‌iPhone 16‌ Plus abbia una batteria più piccola rispetto al suo predecessore, ma non è chiaro come ciò influirà sulla durata effettiva della batteria. ‌iPhone 15‌ ‌iPhone 16‌ Tecnologia della batteria a strato singolo Tecnologia delle batterie impilate per una maggiore densità energetica e una durata prolungata iPhone 15 : batteria da 3.349 mAh

iPhone 15 Plus : batteria da 4.383 mAh iPhone 16 : batteria da 3.561 mAh (+6%)

iPhone 16 Plus : batteria da 4.006 mAh (-9%) Ricarica cablata fino a 27 W Ricarica cablata fino a 40 W (48% più veloce) Ricarica da 15 W tramite MagSafe Ricarica da 20 W tramite ‌MagSafe‌ (33% più veloce) Altre caratteristiche e modifiche Si prevede che il supporto per Apple Intelligence sarà una delle funzionalità più importanti dell’iPhone 16, portando per la prima volta la nuova gamma di strumenti di intelligenza artificiale sulla linea standard di iPhone di Apple. ‌iPhone 15‌ ‌iPhone 16‌ Supporto Apple Intelligence Microfono Microfono potenziato con rapporto segnale/rumore migliorato e resistenza all’acqua, progettato per supportare le nuove funzionalità AI Display OLED più efficiente con tecnologia micro-lenti più luminose Disponibile in blu, rosa, verde, giallo e nero Disponibile in blu, rosa, verde, giallo, nero, bianco e viola

Varrà la pena effettuare l’aggiornamento?

L’‌iPhone 15‌ è stato un aggiornamento significativo rispetto all’iPhone 14 del 2023 , introducendo un nuovo design con Dynamic Island , una fotocamera da 48 megapixel, una porta USB-C e altro ancora. Gli aggiornamenti dell’‌iPhone 16‌ probabilmente non saranno così sostanziali come quelli offerti dal suo predecessore. Di conseguenza, la maggior parte degli utenti di ‌iPhone 15‌ avrà poche ragioni per effettuare l’aggiornamento, ma Apple Intelligence e i nuovi pulsanti Action e Capture saranno probabilmente tra le principali motivazioni per ottenere l’ultimo dispositivo.

VIA