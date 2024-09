Microsoft taglia altri posti di lavoro per Xbox, licenziando 650 dipendenti

Il team Xbox di Microsoft è stato colpito da alcuni licenziamenti questa settimana, poiché l’azienda ha recentemente pubblicato una lettera interna ai dipendenti sui tagli di posti di lavoro. Il responsabile di Microsoft Gaming Phil Spencer afferma che i licenziamenti avranno un impatto su 650 dipendenti nella sua forza lavoro globale. Si tratta di circa il 3% come riportato da Variety . Si dice che i lavori fossero per lo più nelle “funzioni aziendali e di supporto”, ma alcuni dipendenti sono stati licenziati anche da alcuni dei team di sviluppo dell’azienda.

In particolare, i team che lavorano su Call of Duty: Warzone Mobile e Warcraft Rumble. Si dice che i tagli a Warcraft Rumble siano dovuti al lancio del gioco e alla volontà di Microsoft di ridurre il numero complessivo di personale di quel team. Alcuni dipendenti del team Call of Duty: Warzone Mobile sono stati anche riposizionati in altri ruoli all’interno di Activision Blizzard in seguito ai licenziamenti.

Spencer afferma inoltre che la decisione di effettuare questi tagli è stata presa per dare priorità al loro business per un successo a lungo termine. Afferma inoltre che “nessun gioco, dispositivo o esperienza verrà cancellato”.

I licenziamenti di Microsoft Xbox non includono alcuna chiusura di studi

A differenza del più recente giro di licenziamenti di Microsoft prima di quelli di questa settimana, queste nuove riduzioni di personale non includono la chiusura di alcuno studio. A maggio, Microsoft ha annunciato che avrebbe chiuso gli studi dietro i giochi Redfall e Hi-Fi Rush. Lo sviluppatore di Redfall, Arkane Studios, e lo sviluppatore di Hi-Fi Rush, Tango Gameworks, sono stati entrambi chiusi all’inizio di maggio . Krafton Inc. ha annunciato di recente che avrebbe acquisito Tango Gameworks, tuttavia. Con circa 50 dei 100 membri dello staff originali trasferiti.

Anche all’inizio di quest’anno, Microsoft ha licenziato oltre 2.000 dipendenti a fine gennaio in diverse divisioni di gioco. Non più di due settimane dopo, la FTC ha affermato che il massiccio taglio di posti di lavoro da parte di Microsoft era una falsa rappresentazione dei suoi piani per Activision Blizzard in seguito all’acquisizione.

I recenti tagli di Microsoft fanno parte di un problema più ampio nel settore dei videogiochi

La recente tornata di licenziamenti di Microsoft dipinge sicuramente un quadro diverso da quello che è stato detto al pubblico e alle autorità di regolamentazione durante il processo dell’azienda sull’acquisizione. Detto questo, fa anche parte di un problema più ampio nel settore dei giochi. Microsoft non è certo l’unica azienda a licenziare dipendenti. Anche Sony ha licenziato dipendenti dopo la sua grande acquisizione dello sviluppatore di Destiny 2 Bungie. A fine luglio Bungie ha annunciato che avrebbe licenziato circa 220 dipendenti.

Sony ha anche annunciato che circa 900 dipendenti sarebbero stati licenziati a fine febbraio. Questo in aggiunta alla chiusura di London Studio. Take-Two Interactive ha annunciato anch’essa dei licenziamenti. Dopo aver licenziato circa 600 dipendenti ad aprile e aver annunciato anche la cancellazione di giochi, Microsoft sembra stia emettendo più tagli di posti di lavoro rispetto ad altre aziende che possiedono studi di gioco. Tuttavia, è solo una piccola parte del problema in corso. Gli studi aumentano le assunzioni per far uscire i giochi e poi fanno tagli tra team e divisioni mesi dopo.

é un problema che dura da almeno un paio d’anni ormai. E non sembra che rallenterà tanto presto.

