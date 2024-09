Apple Watch Series 9 vs. Series 10: Guida all’acquisto: 18 aggiornamenti a confronto

Apple Watch Series 10 è ora disponibile per il pre-ordine. Gli ultimi modelli presentano 18 aggiornamenti rispetto ai loro predecessori, quindi ecco tutto ciò che è cambiato.

Gli ultimi modelli Apple Watch di Apple portano una serie di piccoli miglioramenti insieme al primo aggiornamento del design in tre anni. Alcune delle modifiche hardware più significative includono nuove tecnologie di visualizzazione, rilevamento della temperatura e della profondità dell’acqua e un retro in metallo riprogettato che consente una ricarica più rapida.

Ma al di là di queste caratteristiche principali, quanto miglioramento offre realmente l’Apple Watch Series 10? Questa guida analizza le differenze tra i modelli Series 9 e Series 10 per aiutarti a comprendere tutti i cambiamenti e determinare se questi miglioramenti sono sufficienti a giustificare il passaggio da un Series 9.

Apple Watch Serie 9 Serie Apple Watch 10 Stesso design di Apple Watch Series 7 e Apple Watch Series 8 Design raffinato con un case più sottile, display con bordi più arrotondati e un aspect ratio più ampio, e vetro frontale che si estende ulteriormente sui lati per un rapporto schermo-corpo più elevato Opzioni di dimensioni della cassa da 41 mm e 45 mm Opzioni di dimensioni della cassa da 42 mm e 46 mm Disponibile con rivestimento in alluminio o acciaio inossidabile Disponibile con rivestimento in alluminio o titanio Alluminio : disponibile nelle finiture anodizzate argento, Starlight, Midnight, rosa e (PRODUCT)RED

Acciaio inossidabile : disponibile nelle finiture lucidate argento, oro e grafite Alluminio : disponibile nelle finiture anodizzate argento e oro rosa e Jet Black lucido

Titanio : disponibile nelle finiture argento lucido (corrisponde alla precedente cassa in acciaio inossidabile, solo per Apple Watch Hermès), oro, ardesia e naturale Fondello in ceramica e vetro zaffiro Parte posteriore in metallo con bobina di ricarica più grande e antenna integrata 41mm : display da 1,69 pollici

45mm : display da 1,9 pollici 42mm : display da 1,89 pollici

46mm : display da 2,04 pollici Display OLED Retina sempre attivo LTPO Display OLED LTPO3 Always-On Retina (frequenza di aggiornamento più rapida in modalità always-on, che consente il ticchettio dei secondi in tempo reale su determinati quadranti dell’orologio) OLED grandangolare (fino al 40% più luminoso se visto da un angolo) Quadranti Flux e Reflections, ottimizzati per display più grandi e frequenza di aggiornamento più rapida Circuito integrato S9 Chip S10 più compatto Sensore della temperatura corporea Sensore della temperatura corporea e dell’acqua Misuratore di profondità fino a 6 m App di profondità App Oceanic+ per lo snorkeling Microfono Microfono con isolamento vocale Foro singolo per altoparlante allungato Altoparlante riprogettato con fori individuali Oratore Altoparlante con riproduzione multimediale Ricarica rapida (0–80% in 45 minuti) Ricarica più rapida (dallo 0 all’80% in circa 30 minuti)

Dimensioni

La Serie 10 introduce lievi incrementi in altezza e larghezza, con un conseguente rapporto schermo-corpo leggermente più ampio. Tuttavia, la profondità è significativamente ridotta di oltre il 9%, rendendo la Serie 10 notevolmente più sottile. Nonostante le dimensioni maggiori della cassa, la Serie 10 è più leggera sia nei modelli GPS in alluminio che GPS + Cellular.

Apple Watch Serie 9 Serie Apple Watch 10 Altezza 41mm : 41mm

45mm : 45mm 42mm : 42mm (+2,44%)

46mm : 46mm (+2,22%) Larghezza 41mm : 35mm

45mm : 38mm 42mm : 36mm (+2,86%)

46mm : 39mm (+2,63%) Profondità 41mm : 10,7mm

45mm : 10,7mm 42mm : 9,7mm (-9,35%)

46mm : 9,7mm (-9,35%) Peso (alluminio, GPS) 41mm : 31,9g

45mm : 38,7g 42mm : 30g (-5,96%)

46mm : 36,4g (-5,95%) Peso (alluminio, GPS + cellulare) 41mm : 32,1g

45mm : 39,0g 42mm : 29,3g (-8,72%)

46mm : 35,3g (-9,49%)

L’Apple Watch Series 10 è ora disponibile per il preordine e sarà disponibile a partire da venerdì 20 settembre.

Vale la pena effettuare l’aggiornamento?

Apple Watch Series 10 apporta diversi miglioramenti rispetto a Series 9, ma per la maggior parte degli utenti le differenze sono incrementali. Il design più sottile e leggero è un miglioramento, ma non altera sostanzialmente l’aspetto o l’esperienza complessiva del dispositivo. Il display leggermente più grande e l’OLED grandangolare, pur migliorando la leggibilità, non rappresentano un cambiamento drastico.

Anche l’altoparlante e il microfono migliorati della Serie 10 sono degni di nota come piccoli aggiornamenti. Il nuovo altoparlante può riprodurre contenuti multimediali per la prima volta e il microfono ora è dotato di isolamento vocale, migliorando la chiarezza delle chiamate in ambienti rumorosi.

Uno dei cambiamenti più significativi è la ricarica più rapida. La Serie 10 si carica all’80% in circa 30 minuti, rispetto ai 45 minuti della Serie 9, il che potrebbe rappresentare un notevole miglioramento per gli utenti che hanno spesso bisogno di ricariche rapide. Inoltre, la Serie 10 introduce nuove finiture, tra cui un alluminio Jet Black lucido e opzioni in titanio lucido, offrendo un’estetica più premium.

Sebbene la Serie 10 apporti alcuni utili aggiornamenti, come il rilevamento della profondità e della temperatura dell’acqua, una ricarica più rapida e una migliore qualità audio, la maggior parte di questi miglioramenti sembrano più perfezionamenti che aggiornamenti essenziali. A meno che non siate particolarmente attratti dal design rinnovato e dai miglioramenti del display, dalla ricarica più rapida, dalle nuove funzionalità dell’acqua o dai miglioramenti di altoparlanti e microfono, è difficile giustificare l’aggiornamento dalla Serie 9. Per la maggior parte degli utenti, le differenze non avranno un impatto significativo sul loro utilizzo quotidiano, rendendo la Serie 10 un aggiornamento solo per coloro che hanno esigenze o preferenze molto specifiche.

Chi possiede un Apple Watch molto più vecchio avrà molte più ragioni per sostituirlo, dato che i miglioramenti delle generazioni successive di Apple Watch, come il rilevamento della temperatura corporea e il gesto del doppio tocco, si sommano per creare una differenza complessiva più sostanziale.

