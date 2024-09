Apple mostra le capacità di Apple Intelligence in brevi video

Apple Intelligence è una delle fondamenta per i futuri dispositivi Apple . L’azienda è arrivata in ritardo nel segmento AI dominato da nomi come OpenAI e Google, quindi ci vorrà un po’ di tempo prima che arrivino molte delle funzionalità avanzate previste. Tuttavia, ci sono una serie di funzioni chiave disponibili a partire dall’aggiornamento iOS 18.1 (tranne che in Europa). Apple ha rilasciato una serie di brevi video che mostrano alcune delle cose che puoi fare sulla serie iPhone 16 con Apple Intelligence.

Il colosso di Cupertino ha assunto Bella Ramsey, meglio conosciuta per i suoi ruoli di Lyanna Mormont in Game of Thrones e di Ellie nell’adattamento televisivo di The Last of Us, per recitare nei video . L’azienda sta evidenziando le capacità generative di Apple Intelligence in app come Mail, Photos e Siri. Di recente, Apple ha anche riepilogato gli annunci più importanti del suo ultimo evento di lancio in brevi video.

Questi video mostrano come puoi utilizzare Apple Intelligence sulla tua serie iPhone 16

Il primo spot dimostra la capacità di Apple Intelligence di generare ricordi fotografici con un semplice prompt. Puoi specificare quali tipi di foto vuoi che utilizzi per i ricordi, oltre a impostare il “mood” della colonna sonora di sottofondo.

Il video qui sotto mostra come il tuo iPhone 16 può riassumere rapidamente il contenuto delle email nell’app Apple Mail. Tutta la potenza di Apple Intelligence è a portata di tocco tramite il nuovo pulsante “Riepilogo”. Questa funzionalità è molto utile se hai molte email lunghe in sospeso. Anche Gmail può farlo, grazie alla sua integrazione con i modelli Gemini di Google.

Il terzo spot mostra come Siri può ora ricordarti cose specifiche accadute in un dato momento. Grazie ad Apple Intelligence, il tuo iPhone 16 può ricordarti il ​​nome di una persona che hai incontrato mesi fa in un determinato contesto o luogo. Utilizza la potenza dell’intelligenza artificiale per analizzare rapidamente i tuoi dati o la cronologia delle attività nelle app Apple

È interessante notare che Google ha recentemente reso Gemini Live gratuito, forse come “attacco diretto” ad Apple Intelligence prima dell’arrivo della serie iPhone 16 nei negozi. Live è un’esperienza conversazionale avanzata che porta Gemini a un nuovo livello. In precedenza, l’assistente era in grado di comprendere le richieste in linguaggio naturale. Tuttavia, Gemini Live trasforma l’utilizzo dell’assistente in un’esperienza conversazionale, come se stessi parlando con un’altra persona.

VIA