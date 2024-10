HarmonyOS NEXT è ufficiale, il sistema operativo Android-free di Huawei

Come previsto, Huawei ha annunciato HarmonyOS NEXT , il suo sistema operativo Android -free. HarmonyOS NEXT è stato annunciato durante un evento in Cina. Huawei vuole trasferire i suoi dispositivi al suo sistema operativo integrato in seguito alle sanzioni degli Stati Uniti.

HarmonyOS NEXT è stato finalmente annunciato da Huawei

Si noti che HarmonyOS NEXT verrà prima distribuito sui dispositivi in ​​Cina, anche se è previsto un lancio globale. Huawei non ha parlato del lancio globale durante l’evento, ma un dirigente dell’azienda ha confermato, un po’ di tempo fa, che arriverà anche sui mercati globali .

Detto questo, HarmonyOS utilizza il microkernel auto-sviluppato da Huawei, basato sul codice open source OpenHarmony. Supporta le applicazioni tramite il compilatore Huawei Ark e con Huawei Mobile Services (HMS).

Questa configurazione significa che i dispositivi HarmonyOS NEXT dovrebbero essere compatibili praticamente a ogni livello. Sarà in atto un’architettura unificata e questo sistema operativo non è riservato solo agli smartphone, per niente. Sta arrivando su un sacco di prodotti Huawei, tra cui orologi, tablet e altro ancora.

Sono attualmente disponibili oltre 15.000 app per il sistema operativo proprietario di Huawei

Il presidente del Huawei Consumer Business Group, Richard Yu, ha affermato che 15.000 app e servizi fanno ora parte dell’ecosistema HarmonyOS NEXT. Altri ne arriveranno costantemente. Ha anche confermato che HarmonyOS è ora in esecuzione su oltre 1 miliardo di dispositivi, a livello globale .

HarmonyOS NEXT non è esattamente identico a HarmonyOS. Huawei ha aggiornato alcune parti dell’interfaccia utente, come la schermata di blocco. Ora sembra molto più piatta e offre nuove opzioni di personalizzazione. Qualcosa di simile può essere detto per la schermata iniziale, come puoi vedere nella galleria qui sotto.

Ci sono una serie di cambiamenti visivi inclusi qui

L’azienda ha anche riprogettato il centro di controllo, migliorato la velocità di avvio delle app e velocizzato le animazioni. Nel pacchetto sono incluse anche un sacco di funzionalità basate sull’intelligenza artificiale, anche se resta da vedere quali rimarranno nella versione globale.

L’interfaccia utente in esecuzione su HarmonyOS NEXT si chiama HarmonyOS NEXT 5 UI. Huawei ha anche affermato di essere riuscita ad aumentare la fluidità del dispositivo del 30% e ad abbassare il consumo energetico del 20%. L’azienda afferma inoltre che trasferire un file tra dispositivi utilizzando Huawei Share 2.0 è davvero veloce. Ci vogliono solo 8 secondi per un file da 1,2 GB.

