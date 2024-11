La fotocamera principale dell’iPhone 18 avrà un’apertura variabile, secondo un’indiscrezione

Apple potrebbe aggiornare la fotocamera principale dell’iPhone 18 con un’apertura variabile. Lo smartphone iOS, il cui lancio è previsto per il 2026, sarebbe il primo a presentare questa tecnologia sulla fotocamera posteriore principale.

La fotocamera principale dell’iPhone 18 di Apple avrà un’apertura variabile, afferma un analista

I produttori di smartphone hanno fatto seri progressi nel reparto fotocamere mobili. Le lenti delle fotocamere non solo si sono ridotte di dimensioni, ma hanno anche ampliato le capacità di zoom.

Il teleobiettivo è una delle più grandi innovazioni, che consente agli utenti di scattare foto ravvicinate senza sacrificare la qualità dell’immagine. Apple ha incluso un teleobiettivo nel suo iPhone 15 Pro Max l’anno scorso. Apple ha anche aggiornato iPhone 16 Pro e iPhone 16 Pro Max con la stessa tecnologia di imaging, ma l’ iPhone 16 entry-level non ha ricevuto l’aggiornamento.

Samsung ha lanciato la sua tecnologia di apertura variabile per il Galaxy S9 e il Galaxy S9 Plus nel 2018. Tuttavia, il gigante tecnologico sudcoreano non ha utilizzato questa tecnologia nelle sue versioni successive.

Apple , d’altra parte, potrebbe portare la tecnologia ad apertura variabile sull’iPhone 18 nel 2026, ha affermato l’affidabile analista Ming-Chi Kuo . Kuo ha persino nominato il fornitore primario e secondario per l’hardware di imaging.

Di recente, Kuo ha affermato che il chip 2nm migliorato di TSMC alimenterà l’iPhone 18. Inoltre, Apple potrebbe anche iniziare a incorporare almeno 12 GB di RAM in ogni iPhone per garantire che Apple Intelligence funzioni in modo affidabile e fluido.

Obiettivi per fotocamere ad apertura variabile Sunny Optical per iPhone e smartphone Android

Kuo non menziona quali modelli di iPhone 18 avranno la tecnologia ad apertura variabile. Tuttavia, Apple ha tradizionalmente riservato tecnologie nuove o all’avanguardia per le sue varianti iPhone Pro e Pro Max. L’aggiornamento del teleobiettivo è attualmente esclusivo dei modelli “Pro”. Quindi, i modelli iPhone 18 Pro e iPhone 18 Pro Max potrebbero ottenere questa tecnologia.

Kuo afferma che Sunny Optical sarà il fornitore primario di otturatori, mentre Luxshare sarà il fornitore secondario. Sunny Optical è già un affermato fornitore di lenti per smartphone Android. Ciò significa che l’azienda può progettare e produrre in serie in modo affidabile fotocamere ad apertura variabile.

VIA