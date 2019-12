Kena Mobile: torna il primo mese gratis su tutte le offerte

A partire da oggi, Kena Mobile torna a proporre il primo mese gratis su tutte le sue offerte attivate online. In precedenza, la promozione del primo mese gratis riguarda esclusivamente le attivazioni in negozio. La nuova promozione si affianca all’attivazione ed alla spedizione della SIM gratis per tutti i nuovi clienti che sottoscrivono un’offerta online. Il costo iniziale da affrontare per passare a Kena Mobile è pari alla prima ricarica obbligatoria il cui importo dipende dall’offerta attivata.

Attualmente, il listino Kena Mobile include le seguenti offerte:

Kena 5,99 con minuti ed SMS illimitati e 70 GB al mese al costo di 5,99 Euro al mese per chi passa da Iliad o da un operatore virtuale compatibile con l’offerta

con minuti ed SMS illimitati e 70 GB al mese al costo di 5,99 Euro al mese per chi passa da Iliad o da un operatore virtuale compatibile con l’offerta Kena 13,99 con minuti ed SMS illimitati e 70 GB al mese al costo di 13,99 Euro al mese

con minuti ed SMS illimitati e 70 GB al mese al costo di 13,99 Euro al mese Kena Voce 4,99 con minuti illimitati verso tutti a 4,99 Euro al mese

Ricordiamo che la rete 4G di Kena Mobile, operatore virtuale che utilizza la rete TIM, è limitata a 30 Mbps in download e 5,76 Mbps in upload. Per maggiori dettagli sulle offerte Kena Mobile è possibile fare riferimento al sito ufficiale dell’operatore disponibile a questo link. Al momento, la promozione con primo mese gratis non ha una data di scadenza