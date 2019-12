Nokia 9 PureView non avrà mai scatti in notturna di qualità: ecco perché

Presentato a fine febbraio, Nokia 9 PureView ha subito catturato l’attenzione degli appassionati per la presenza di ben cinque fotocamere posteriori. E’ stata senza dubbio una novità assoluta ma che, alla prova dei fatti, non ha garantito agli utenti una resa qualitativa simile a quanto ci si aspettasse.

Fece scalpore, ad esempio, la clamorosa bocciatura che arrivò a settembre da parte di DxOMark: il portale specializzato francese assegnò un punteggio davvero basso al comparto fotografico del top di gamma, finendo per piazzarlo addirittura alle spalle di smartphone decisamente datati come Samsung Galaxy S7 Edge e iPhone 7 Plus.

La situazione non è migliorata di molto coi tanti aggiornamenti software rilasciati in questi mesi (ad inizio dicembre è arrivato anche il major update ad Android Q) e le lamentele degli utenti si sono soprattutto concentrate sugli scatti in notturna che lascerebbero molto a desiderare.

Sulla questione è intervenuto Juho Sarvikas, cpo di HMD Global e sempre molto attivo sui social. Sarvikas ci ha messo la faccia e, senza troppi giri di parole, ha spiegato come i 5 sensori di Nokia 9 PureView non siano stati progettati per supportare algoritmi per la gestione della modalità notturna. Non solo: trattandosi di un limite sul piano hardware, non c’è alcuna possibilità di avere miglioramenti significativi nel futuro. L’unica soluzione, suggerita dallo stesso dirigente, è quella di affidarsi ad app di terze parti come Lightroom di Adobe.

