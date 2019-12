È già tempo di Redmi 9: ecco specifiche e data di uscita

A breve distanza dall’arrivo sul mercato della gamma Redmi 8 dovrebbe arrivare sul mercato il nuovo Redmi 9. Il nuovo smartphone, a cui farà seguito anche il Redmi Note 9, dovrebbe debuttare sul mercato cinese nel corso del primo trimestre del 2020. La data di uscita in Europa del nuovo Redmi 9 potrebbe, quindi, essere fissata per il secondo trimestre del 2020.

Per quanto riguarda la scheda tecnica, il nuovo Redmi 9 dovrebbe poter contare sul SoC MediaTek Helio G70, nuovo SoC che dovrebbe garantire prestazioni inferiori rispetto al G90 ed al G90T presentati da MediaTek l’estate scorsa. Il SoC, in ogni caso, rappresenterà un netto passo in avanti rispetto allo Snapdragon 439 che troviamo sul Redmi 8.

A completare le specifiche tecniche del nuovo Redmi 9 ci sarà un display da 6.6 pollici di diagonale (probabilmente un’unità LCD con risoluzione Full HD+) ed almeno 4 GB di memoria RAM. Lo smartphone sarà supportato da una batteria di capienza adeguata (probabilmente 5.000 mAh) ed arriverà sul mercato con il sistema operativo Android 10.

In attesa di ulteriori informazioni sul progetto, ricordiamo che il Redmi 8 è disponibile in Italia a 134 Euro nella versione più equilibrata con 3/32 GB. Per chi può e vuole spendere di più ci sono i Redmi Note 7 e Redmi Note 8 che costano poche decine di Euro in più.