Samsung: ecco degli aggiornamenti ad Android 10 in Italia

Samsung ha da poco avviato il rilascio dell’aggiornamento ad Android 10 con la nuova One UI 2.0 per la gamma Galaxy S10 e la gamma Note 10. Il nuovo sistema operativo dovrebbe essere disponibile su tutte le unità attive di S10 e Note 10 entro la fine del mese di dicembre.

Successivamente, la roadmap per gli aggiornamenti in Italia degli smartphone Samsung è già definita. A gennaio 2020, infatti, Android 10 arriverà sulla gamma Galaxy S9 e sul Note 9 mentre sarà necessario attendere febbraio 2020 per l’aggiornamento per i Galaxy A70, A80 ed A90 5G.

A partire dal mese di aprile 2020, invece, verranno aggiornati diversi mid-range e entry level come A10, A20e, A30s, A40 e A50 oltre ad altri smartphone dello scorso anno come A6, A6+, A7, A9, J4+, J6 e XCover 4S. Sempre da aprile sarà disponibile l’aggiornamento ad Android 10 anche per il tablet Galaxy Tab S6.

Nel corso dell’estate, invece, Android 10 arriverà su altri tablet Samsung come Tab S4, Tab S5e ed i Tab A 2018 e 2019. Al momento, resta confermato che gli ex top di gamma Galaxy S8 e Note 8 non riceveranno alcun aggiornamento ad Android 10. Ulteriori conferme sulla roadmap degli aggiornamenti ad Android 10 per i device Samsung potrebbero arrivare nel corso delle prossime settimane. Continuate a seguirci per saperne di più.