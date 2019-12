Huawei P40: arriverà in Europa con Android 10 | Ufficiale

In attesa di capire come finirà la questione del ban USA, Huawei continua a progettare il suo futuro. La casa cinese, come confermato dal CEO Richard Yu, ha in programma di presentare il nuovo Huawei P40 in Europa. Il futuro top di gamma verrà svelato nel corso di un evento stampa a fine marzo a Parigi. Per ora, non c’è ancora una data precisa per l’evento che, di fatto, è stato ufficializzato da Yu in queste ore.

Da notare, inoltre, che il manager di Huawei ha confermato che il futuro Huawei P40 non avrà Harmony OS ma potrà contare su Android 10 personalizzato dalla EMUI 10. Il software non avrà i servizi Google ma potrà contare sui Huawei Mobile Services (HMS). Huawei continuerà a sviluppare il suo ecosistema ed a puntare su Android 10 anche se non potrà contare sul supporto delle app e dei servizi Google.

Ricordiamo che Huawei ha portato in Italia anche il Mate 30 Pro, primo smartphone dell’azienda a non poter contare sui servizi Google. Il Huawei P40 sarà, quindi, molto probabilmente il secondo smartphone di Huawei ad arrivare in Europa con i soli HMS. Continuate a seguirci per saperne di più sulle strategie future di Huawei che non ha alcuna intenzione di abbandonare l’Europa.