Motorola G7 Power: il battery phone è in super offerta su Amazon

Per chi è in cerca di uno smartphone in grado di garantire un’elevata autonomia di utilizzo, segnaliamo l’ottima offerta Amazon dedicata al Motorola G7 Power. Lo smartphone, dotato di una batteria da ben 5.000 mAh, può infatti essere acquistato ad un prezzo di appena 139 Euro.

Il Motorola G7 Power in offerta è venduto e spedito da Amazon. Lo smartphone è Dual SIM ed è disponibile nelle colorazioni viola e nero. Per chi acquista il G7 Power oggi è prevista la consegna prima di Natale. Ecco il link per sfruttare l’offerta di oggi:

Segnaliamo che l’offerta è a tempo limitato e potrebbe terminare nel corso delle prossime ore in caso di esaurimento delle scorte disponibili. E’ consigliabile, quindi, completare rapidamente l’acquisto se siete interessati al G7 Power o comunque ad uno smartphone dall’autonomia eccellente.

Ricordiamo, inoltre, che, dal punto di vista tecnico, il Motorola G7 Power può contare su di un display da 6.2 pollici con risoluzione HD+ e sul SoC Snapdragon 632, un buon chipset considerando il prezzo a cui viene proposto lo smartphone che offre prestazioni più che sufficienti a fronte di un consumo energetico minimo. A completare le specifiche tecniche troviamo 4 GB di memoria RAM e 64 GB di storage interno. Il sistema operativo è Android Pie 9.0.