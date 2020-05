Motorola Edge: disponibile da subito su Amazon Italia con 50 Euro di credito in regalo

Prendono il via le vendite del nuovo Motorola Edge. Lo smartphone, presentato poche settimane fa, è acquistabile direttamente su Amazon Italia con un prezzo di listino di 699,99 Euro. Il nuovo device 5G di Motorola è venduto e spedito da Amazon con tutti i vantaggi relativi alla consegna veloce ed all’assistenza post-vendita.

Chi effettuerà l’acquisto del nuovo Motorola Edge riceverà in regalo 50 Euro di credito extra da utilizzare per fare acquisti su Amazon. La promozione è valida per i primi 250 clienti che effettueranno l’acquisto di un Motorola Edge su Amazon. Ecco il link per sfruttare la promozione:

Ricordiamo che il nuovo Motorola Edge si presenta con un display AMOLED da 6.7 pollici con risoluzione Full HD+ e foro e con il nuovo SoC Qualcomm Snapdragon 765G che garantisce anche il supporto al 5G. A completare le specifiche tecniche troviamo 6 GB di memoria RAM, 128 GB di storage interno e una batteria da 4.500 mAh. Lo smartphone ha una tripla fotocamera posteriore, con sensore principale da 64 Megapixel, ed il sistema operativo Android 10 in versione stock.

Ricordiamo che è in arrivo anche il top di gamma Motorola Edge+ con Snapdragon 865.