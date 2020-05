Motorola Moto G8 Plus e Redmi Note 9S in offerta a meno di 200 Euro

Se state cercando un nuovo smartphone in grado di offrire ottime prestazioni ad un prezzo inferiore ai 200 Euro vi segnaliamo le offerte dedicate al Motorola Moto G8 Plus ed al Redmi Note 9S. I due ottimi mid-range sono proposti a meno di 200 Euro e rappresentano delle soluzioni davvero eccellenti per chi vuole risparmiare senza rinunciare a buone prestazioni sotto tutti i punti di vista.

Il Motorola Moto G8 Plus è acquistabile a 195 Euro ed è venduto e spedito da Amazon. Lo smartphone, ricordiamo, presenta il SoC Snapdragon 665 che viene supportato da 4 GB di memoria RAM e 64 GB di storage. Ecco il link per sfruttare l’offerta:

Buona offerta anche per il recentissimo Redmi Note 9S con Snapdragon 720G. Lo smartphone, nella variante con 4 GB di memoria RAM e 64 GB di storage interno, è acquistabile a 198 Euro. Si tratta di un terminale davvero ottimo che offre anche un’autonomia eccellente grazie alla batteria da 5.080 mAh. Ecco il link per l’offerta:

Da segnalare che tra gli smartphone in offerta a meno di 200 Euro troviamo anche l’ottimo Redmi Note 8T che viene proposto a poco più di 150 Euro nella variante da 4 GB di RAM e 64 GB di storage.