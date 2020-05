Vodafone: rinnovata per il mese di maggio l’offerta “digital” con 50 GB a 7 Euro al mese

Continua anche a maggio l’offerta Vodafone con minuti ed SMS illimitati e 50 GB di traffico dati in 4G che può essere attivata a partire da 7 Euro al mese, con una semplice procedura online che permette di ricevere la SIM direttamente a casa. L’offerta in questione, denominata “Special 50 Digital”, è disponibile solo per un target specifico di clienti.

L’offerta al prezzo di 7 Euro al mese è, infatti, disponibile per chi passa a Vodafone da Iliad, Fastweb, PosteMobile e altri Operatori Virtuali. Per chi passa a Vodafone da Kena Mobile e CoopVoce, invece, il costo dell’offerta è di 9,90 Euro al mese. Il contributo di attivazione dipende dall’operatore di provenienza. Ad esempio, per chi passa da Iliad è azzerato mentre il passaggio da Kena Mobile costa 12,10 Euro.

Per attivare la nuova offerta Vodafone da 50 GB al mese a partire da 7 Euro è possibile sfruttare la procedura di sottoscrizione online accessibile dal sito ufficiale Vodafone. In questo modo, la SIM verrà inviata senza costi aggiuntivi all’indirizzo fornito dall’utente nel giro di pochi giorni lavorativi.

Al momento, l’offerta in questione non ha una data di scadenza e potrebbe continuare ad essere proposta per tutto il mese di maggio. Continuate a seguirci per ulteriori aggiornamenti.