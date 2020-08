Samsung Galaxy S20+: promosso da DXOMARK ma i top sono lontani

Il Samsung Galaxy S20+ è stato promosso dalla recensione di DXOMARK che ha assegnato al comparto fotografico del “quasi top di gamma” di Samsung un punteggio complessivo di 118 con 127 punti per le foto e 100 punti per i video. Si tratta di un punteggio buono anche se inferiore a quello registrato dal Galaxy S20 Ultra che, grazie al suo comparto fotografico potenziato, ha totalizzato 122 punti (132 per le foto e 102 per i video).

Il Galaxy S20+ è indietro rispetto ai principali camera-phone sul mercato ed, in particolare, è indietro rispetto al Huawei P40 Pro, primo nella classifica di DXOMARK con un punteggio complessivo di 128. Il Samsung Galaxy S20+ è comunque davanti a diversi concorrenti tra cui iPhone 11 Pro Max che si ferma a 117 nella valutazione del comparto fotografico effettuata da DXOMARK.

Ricordiamo che il Samsung Galaxy S20+ può contare su quattro fotocamere posteriori con un sensore principale da 12 Megapixel affiancato da un teleobiettivo da 64 Megapixel con zoom ibrido 3x, un sensore grandangolare da 12 Megapixel e un sensore ToF da 0.3 Megapixel. Lo smartphone ha un display da 6.7 pollici e può contare sul SoC Exynos 990.

Sul mercato italiano, il Galaxy S20+ è disponibile sia in versione 4G che in versione 5G. Ecco le migliori offerte: