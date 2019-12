Samsung Galaxy S11+: nuove informazioni sulla memoria RAM

Tra alcuni mesi, probabilmente sul finire del mese di febbraio, Samsung presenterà la nuova gamma Galaxy S11 che comprenderà anche il top di gamma Samsung Galaxy S11+, smartphone che dovrebbe presentare un display da ben 6.9 pollici ed essere proposto esclusivamente in versione 5G.

Secondo nuove indiscrezioni, basate sui dati raccolti dal database TENAA, Samsung potrebbe lanciare una versione del Samsung Galaxy S11+ con “appena” 6 GB di memoria RAM. Questa variante dovrebbe affiancarsi alle versioni più complete da 8 e 12 GB di memoria RAM.

Probabilmente, ma al momento non c’è ancora una conferma ufficiale, il Samsung Galaxy S11+ con 6 GB di memoria RAM potrebbe essere un’esclusiva di alcuni mercati emergenti in cui la casa coreana presenterà un “top di gamma” con display molto grande ma con specifiche inferiori rispetto alle altre varianti per contenere il prezzo che per le versioni “standard” sarà senza dubbio molto elevato con una concreta possibilità di superare di diverse centinaia di Euro i 1.000 Euro di listino.

Il Samsung Galaxy S11+ da 6 GB di RAM potrebbe presentare qualche differenza, rispetto alle altre versioni di S11+, anche per quanto riguarda il comparto fotografico. Ulteriori aggiornamenti sulla scheda tecnica dei nuovi S11 arriveranno, senza dubbio, nel corso dei prossimi giorni. Continuate a seguirci per saperne di più.