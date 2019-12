OnePlus 8, 8 Pro e 8 Lite: ecco le presunte specifiche tecniche

OnePlus sta lavorando ai nuovi smartphone in arrivo nel corso del 2020. Al momento, le novità in cantiere sarebbero tre. La casa cinese dovrebbe, infatti, lanciare i nuovi OnePlus 8 e 8 Pro oltre all’inedito OnePlus 8 Lite. In queste ore, sono emerse online le prime informazioni sulle specifiche tecniche.

Il nuovo OnePlus 8 dovrebbe presentare un display da 6.4 pollici con refresh rate di 90 Hz e risoluzione Full HD+. Lo smartphone potrà contare sul SoC Snapdragon 865 e sul supporto al 5G oltre che su di una batteria da 4.000 mAh. Il device avrà una tripla fotocamera posteriore (60+16+12 Megapixel).

In arrivo c’è anche il nuovo OnePlus 8 Pro. Lo smartphone dovrebbe presentare un display da 6.7 pollici con refresh rate di 120 Hz e risoluzione 2K. Il display avrà un foro per la doppia fotocamera anteriore A gestire il funzionamento del device ci sarà lo Snapdragon 865 con supporto al 5G. A completare la scheda tecnica, invece, spazio ad una batteria da 4.500 mAh oltre che ad una tripla fotocamera.

Molto interessanti le informazioni sul futuro OnePlus 8 Lite. Lo smartphone dovrebbe presentare un display da 6.4 pollici con foro, refresh rate di 90 Hz e risoluzione Full HD+ a cui si affiancherà il SoC MediaTek Density 1000. A completare la scheda tecnica ci sarà una tripla fotocamera con sensore principale da 48 Megapixel ed una batteria da 4.000 mAh.