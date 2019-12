Tiscali Mobile: disponibili da oggi le offerte Smart con 4G Full sino a 150 Mbps

Tiscali Mobile, operatore virtuale che sfrutta la rete TIM per l’erogazione dei suoi servizi, ha lanciato le nuove offerte Smart 4G Full che permettono di sfruttare, al massimo, la rete 4G con la possibilità di navigare sino a 150 Mbps di velocità massima in download.

Le offerte in questione sono due:

Tiscali Smart : 60 minuti, 10 SMS e 1 GB in 4G a rinnovo al costo di 2,99 Euro al mese

: 60 minuti, 10 SMS e 1 GB in 4G a rinnovo al costo di 2,99 Euro al mese Tiscali Smart 30: minuti illimitati, 100 SMS e 30 GB in 4G (2,9 GB in roaming in UE) al costo di 8,99 Euro al mese

A differenza di quanto avviene per altri operatore virtuali, come Kena Mobile, le offerte Tiscali Mobile sono disponibili per tutti, sia con portabilità del numero di telefono che per chi sceglie di attivare un nuovo numero di cellulare. Per chi opta per l’attivazione online è previsto un costo iniziale di 20 Euro che comprende 10 Euro di contributo SIM e 10 Euro di ricarica.

Per i già clienti Tiscali Mobile, invece, resta attivo il 4G Basic con velocità limitata a 30 Mbps. I già clienti potranno chiedere l’upgrade ad una delle nuove offerte con un contributo di attivazione di 11 Euro. Per maggiori dettagli date un’occhiata al sito dell’operatore che linkiamo qui di sotto in fonte.