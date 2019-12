Sony smentisce i rumors su prezzo e data di uscita della Playstation 5

Non è certo un mistero che Sony sia al lavoro sulla Playstation 5, la nuova console “next-generation” che arriverà sul mercato nel corso del 2020. In queste ore, la casa nipponica ha contattato il popolare magazine Famitsu per smentire dei rumors emersi nei giorni scorsi su prezzo e data di uscita della nuova Playstation 5.

Secondo tali rumors, la data di uscita della nuova console sarebbe già stata fissata per il 2 dicembre 2020. Da notare, inoltre, che le indiscrezioni sostenevano che Sony avrebbe portato sul mercato una Playstation 5 “base” con prezzo di 600 dollari ed una Playstation 5 Pro da ben 1000 dollari con 4 TB di storage interno di tipo SSD.

I rumors in questione sono stati smentiti ufficialmente da Sony che, in ogni caso, non ha diffuso ulteriori dettagli in merito al prezzo ed alla data di uscita della nuova Playstation 5. Maggiori informazioni potrebbero arrivare nei prossimi mesi. La casa nipponica potrebbe annunciare le prime informazioni ufficiali sulla sua console verso la metà del 2020.

Ricordiamo, inoltre, che in questi giorni sono emersi i primi rumors anche sui prezzi della nuova Xbox Series X, la nuova console next-generation che Microsoft lancerà sul mercato nel corso del prossimo anno. Anche in questo caso, non ci sono state conferme ufficiali.