Samsung Galaxy A01 è ufficiale, ecco le specifiche del nuovo entry level coreano

Samsung ha appena svelato in via ufficiale il nuovo smartphone Samsung Galaxy A01. Si tratta, di fatto, del nuovo entry level della gamma di smartphone della casa coreana che andrà a posizionarsi ben al di sotto dei 200 Euro per quanto riguarda il listino.

Il nuovo Samsung Galaxy A01 può contare su di un display HD+ da 5,7 pollici di diagonale con notch a goccia e su di un SoC non specificato ma caratterizzato da una CPU Octa-Core (Quad 1.95 GHz + Quad 1.45 GHz). Nonostante le specifiche “basilari”, il nuovo A01, stando ai dati riportati dal sito Samsung, potrà contare su 6/8 GB di RAM e 128 GB di storage (questi dati potrebbero essere errati, lo scopriremo nei prossimi giorni).

A completare la scheda tecnica del nuovo Samsung Galaxy A01 troveremo una doppia fotocamera posteriore (13+2 Megapixel), una fotocamera anteriore da 8 Megapixel ed una batteria da 3.000 mAh. Lo smartphone non ha un sensore di impronte digitali e arriverà sul mercato con le colorazioni Black, Blue e Red. Non viene riportata alcuna informazione in merito al sistema operativo (probabilmente Android 10).

Maggiori dettagli su prezzo e data di uscita arriveranno nei prossimi giorni. Il nuovo A01 dovrebbe arrivare in Italia da inizio 2020 come parte della nuova gamma Galaxy A 2020.