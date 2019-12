Samsung Galaxy A7 (2018) riceve le patch di dicembre

Come sempre attivissima Samsung sul fronte aggiornamenti: il colosso coreano ci ha ormai abituato in questo 2019 ad update tempestivi anche sui suoi device di gamma media e più datati che, in alcune occasioni, sono stati addirittura tra i primissimi sul mercato a ricevere le patch di sicurezza mensili di Android.

Non sarà stato il primo di questo mese, ma il rilascio di un nuovo aggiornamento per Samsung Galaxy A7 (2018) è comunque da sottolineare. L’update che porta con sé la build A750FNXXU3BSKB comprende le patch di sicurezza aggiornate a dicembre 2019 ma non solo: nel changelog si fa riferimento a diversi miglioramenti nelle prestazioni di connettività bluetooth e Wi-Fi, oltre ad una stabilità migliorata della Fotocamera.

Mentre vi stiamo scrivendo il roll out sembra aver coinvolto esclusivamente i Samsung Galaxy A7 (2018) in commercio in Belgio e Olanda; in ogni modo, come sempre accade in questi casi, nel giro di qualche giorno la notifica via OTA comparirà anche sui modelli presenti nel nostro paese.

Ricordiamo che Samsung in questi giorni è concentrata anche sul rilascio della versione stabile di Android Q sul Galaxy Note 10.

