Android 11: iniziano i test sulla nuova versione del sistema operativo

In queste ore, un nuovo benchmark apparso online conferma l’avvio dei test relativi ad Android 11, indicato nel benchmark con il nome in codice di Android R, ovvero l’erede di Android Q, l’attuale versione del sistema operativo chiamata da Google Android 10 nella sua evoluzione finale.

Il benchmark in questione, realizzato con Google Pixel 4, rappresenta una nuova conferma sul progresso del programma di sviluppo del nuovo Android 11. Per il momento, Google non ha rivelato alcuna informazione in merito alla nuova versione del suo sistema operativo mobile che, molto probabilmente, sarà disponibile tra qualche mese in versione “developer preview”.

Il rilascio della versione stabile di Android 11 dovrebbe avvenire sul finire dell’estate. Android 10, ricordiamo, è stato rilasciato ad inizio settembre mentre Android 9 Pie, la versione precedente del sistema operativo, è stato diffuso ad agosto. Difficilmente Google andrà a modificare le sue tempistiche di sviluppo.

Di conseguenza, il nuovo Google Pixel 4a in arrivo nel corso della primavera sarà disponibile sul mercato con Android 10 pre-installato e solo successivamente riceverà, insieme al resto della gamma Pixel che può contare sul supporto attivo di Google, l’aggiornamento ad Androdi 11. Maggiori dettagli sulla nuova versione dell’OS della casa americana arriveranno nel scorso delle prossime settimane. Continuate a seguirci per saperne di più.