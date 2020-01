Google Pixel 4a in arrivo anche in versione 5G

Secondo le ultime indiscrezioni rivelate da XDA, il nuovo Google Pixel 4a potrebbe essere realizzato in tre differenti varianti. Al momento, infatti, Google sarebbe a lavoro su tre progetti distinti caratterizzati dai nomi in codice Sunfish, Redfin e Bramble.

Il primo di questi tre progetti sarebbe basato sul SoC Qualcomm Snapdragon 730, erede naturale dello Snapdragon 675 montato dai Pixel 3a. Gli altri due, invece, dovrebbero presentare il SoC Qualcomm Snapdragon 765 presentato poche settimane da Qualcomm.

Lo Snapdragon 765 garantisce la possibilità di accedere alla rete 5G. E’ possibile, quindi, che, oltre al Google Pixel 4a con Snapdragon 765, ci siano anche altre due varianti del nuovo mid-range pronte al debutto con la possibilità di supportare il 5G.

Per ora, le informazioni sono molto limitate e non ci sono ancora conferme in merito a quella che sarà la gamma Pixel 4a. Ricordiamo che, nelle ultime settimane, diverse indiscrezioni hanno confermato che Google non realizzerà un Pixel 4a XL lasciando intendere l’arrivo di un solo mid-range.

In base a queste nuove informazioni, è possibile ipotizzare la presenza di almeno una seconda variante con supporto 5G. Maggiori dettagli sui nuovi smartphone in arrivo da Google arriveranno, senza dubbio, nel corso delle prossime settimane. Continuate a seguirci per tutti gli aggiornamenti.