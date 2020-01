Google Pixel 4a: nuove conferme sul design e su alcune specifiche

Tra i principali smartphone in arrivo nel corso dei prossimi mesi c’è il futuro Pixel 4a, erede del mid-range presentato da Google la scorsa primavera. Il design del nuovo smartphone viene confermato in queste ore da un nuovo render di una cover.

Il nuovo smartphone di Google potrà contare su di un display con foro per la fotocamera anteriore e su di una fotocamera posteriore singola. Da segnalare anche la conferma del sensore di impronte digitali posteriore che avrà una forma circolare. Ecco il render.

Ricordiamo che il nuovo Google Pixel 4a potrà contare su di un display da poco meno di 6 pollici (si parla di 5.8 pollici ma non c’è ancora una conferma) e su di un SoC della famiglia Snapdragon 7xx, probabilmente l’ottimo Snapdragon 730G che dovrebbe essere affiancato da 4 GB di memoria RAM (possibile anche l’upgrade a 6 GB di RAM). Il sistema operativo sarà, naturalmente, Android 10.

Secondo i rumors dei giorni scorsi, Google non dovrebbe realizzare una variante XL del nuovo Pixel 4a che, quindi, sarà l’unico mid-range che la casa americana lancerà nel corso del 2020. Maggiori dettagli in merito al progetto, che dovrebbe debuttare in primavera, arriveranno, senza dubbio, nel corso delle prossime settimane.