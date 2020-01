Samsung Galaxy Tab S6 5G: scheda tecnica confermata

Samsung si prepara a lanciare il primo tablet 5G. A breve, infatti, ci sarà il debutto del nuovo Samsung Galaxy Tab S6 5G, versione del Tab S6 dotata del supporto al 5G. Il progetto, già al centro di rumors e indiscrezioni in diverse occasioni nelle ultime settimane, torna a far parlare di sé grazie ad un’immagine apparsa in rete che svela la scheda tecnica del nuovo tablet.

Il Samsung Galaxy Tab S6 5G dovrebbe riprendere quasi integralmente la scheda tecnica della versione 4G del tablet di Samsung che, al momento, è uno dei punti di riferimento del settore dei tablet Android. Ecco l’immagine in questione:

Alla base della scheda tecnica del nuovo Samsung Galaxy Tab S6 5G ci sarà sempre il SoC Qualcomm Snapdragon 855 che sarà supportato da 6 GB di memoria RAM, 128 GB di storage interno espandibile e da una batteria da 7.040 mAh. Il tablet, in alcuni mercati, potrebbe arrivare anche in una variante 8/256 GB. Il nuovo Samsung Galaxy Tab S6 5G avrà un display AMOLED da 10.5 pollici.

Maggiori dettagli in merito al nuovo Samsung Galaxy Tab S6 5G arriveranno, senza dubbio, nel corso dei prossimi giorni. Il tablet, infatti, dovrebbe essere presentato a breve. Molto probabilmente, il nuovo Tab S6 arriverà anche in Italia.