Netflix potrebbe lanciare l’abbonamento “low cost” in altri Paesi

Netflix continua a sperimentare nuove soluzioni per continuare il suo processo di crescita in un mercato che, a differenza di qualche anno fa, può contare su di una concorrenza agguerritissima. Secondo nuove indiscrezioni, Netflix potrebbe espandere anche al di fuori dell’India il suo abbonamento low cost.

Questa soluzione, disponibile da tempo in via sperimentale, prevede la possibilità di accedere a Netflix solo da mobile (smartphone e tablet) e da un solo dispositivo alla volta. I contenuti video sono disponibili in risoluzione standard. Al cambio attuale, quest’abbonamento costa poco più di 2 Euro al mese in India. Ora è in fase di sperimentazione anche in Malesia con un costo di poco più di 3 Euro al mese.

Per il futuro, Netflix potrebbe aumentare il numero di Paesi in cui rendere disponibile il nuovo abbonamento “low cost” che potrebbe rivelarsi una soluzione vincente per attirare nuovi clienti alla piattaforma di streaming. Ricordiamo che Netflix ha iniziato a testare anche gli abbonamenti annuali che prevedono uno sconto rispetto al costo dell’abbonamento mensile ripetuto per 12 volte.

Staremo a vedere quali saranno le prossime mosse di Netflix che ora deve fare i conti con diversi servizi concorrenti, a partire da Disney Plus in arrivo in Italia nel corso dei prossimi mesi.