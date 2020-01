Huawei P30 Lite New Edition è ufficiale: quasi uguale all’originale ma molto più costoso

Huawei presenta in via ufficiale il nuovo Huawei P30 Lite New Edition. Si tratta di un nuovo mid-range che riprende quasi tutta la scheda tecnica dell’originale P30 Lite con piccole differenze. Lo smartphone è già disponibile sul mercato italiano e può essere acquistato, con consegne dal prossimo 20 gennaio, ad un prezzo di ben 349,90 Euro. Le colorazioni disponibili sono due: blu e nero.

Per poter acquistare il nuovo Huawei P30 Lite New Edition è possibile affidarsi ad Amazon:

Dal punto di vista tecnico, il nuovo Huawei P30 Lite New Edition può contare su di un display da 6.15 pollici di diagonale con notch a goccia e risoluzione Full HD+. A gestire il funzionamento dello smartphone c’è il SoC Kirin 710. A differenza del P30 Lite originale, il nuovo Huawei P30 Lite New Edition può contare su 6 GB di memoria RAM e 256 GB di storage interno espandibile. Il sistema operativo è Android Pie 9.0 con EMUI 9.1 e con i servizi e le app di Google.

Al momento, è molto più conveniente puntare sull’originale Huawei P30 Lite che ha “solo” 4 GB di RAM e 128 GB di storage ma può essere acquistato ad un prezzo decisamente inferiore. Attualmente, infatti, lo smartphone è disponibile a circa 220 Euro su Amazon.