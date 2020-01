Samsung Galaxy A51 ora può essere acquistato anche in Italia

Ufficializzato ormai più di un mese e mezzo fa, da oggi Samsung Galaxy A51 è disponibile all’acquisto anche in Italia. Il nuovo medio gamma dell’azienda coreana era particolarmente atteso dall’utenza nostrana considerato che di fatto anticipa il design dell’ormai prossimo Galaxy S20.

L’aspetto estetico non è di certo l’unico punto di forza di Samsung Galaxy A51 che arriva con una scheda tecnica di ottimo livello. Spicca la presenza di Android 10 con Samsung One UI 2.0 a bordo, mentre le quattro fotocamere posteriori, con sensori disposti “ad elle” nel modulo posizionato nell’angolo in alto a sinistra, sono di assoluto valore: il sensore principale ha una risoluzione da 48 MP ed è accompagnato da un grandangolare di 12 MP con angolo di visione pari a 123°, da un sensore per la profondità da 5 MP e uno per le macro da 5 MP.

Il display di Samsung Galaxy A51 è un Super AMOLED da 6.5″ in Full HD+ e presenta l’ormai caratteristico foro al centro, in alto. A bordo è presente l’Exynos 9611 con 6 GB di memoria RAM e 128 GB di storage interno mentre la batteria è da 4.000 mAh.

Samsung Galaxy A51 è da oggi disponibile ad un prezzo che arriva già a 300 euro nei maggiori store di elettronica in Italia, compresi diversi e-commerce tra cui dovrebbe aggiungersi anche Amazon a stretto giro di posta.