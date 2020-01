Xiaomi Mi 10 sarà ufficializzato tra meno di un mese

C’è grande attesa per conoscere lo Xiaomi Mi 10: l’arrivo del futuro top di gamma dell’azienda cinese era previsto nel corso di questo primo trimestre e, stando a quanto trapelato oggi su Weibo, le previsioni si riveleranno giusto. Il leak del giorno riguarda infatti un poster in cui viene ufficializzata la data di lancio che a molti ricorderà qualcosa: l’11 febbraio.

Sì, proprio il giorno in cui Samsung ufficializzerà il suo nuovo Galaxy S20, Xiaomi potrebbe rispondere con l’arrivo del suo nuovo flagship, atteso quest’anno in due versioni: quella standard e la “Pro”. Si tratta di un’indiscrezione tutta da verificare proprio per questo dettaglio non di poco conto.

L’immagine che trovate in alto, comunque, conferma la particolarità del retro di Xiaomi Mi 10 che, lo ricordiamo, dovrebbe essere dotato di una quadrupla fotocamera posteriore e con sensori disposti in verticale compresi nella banda nera che interrompe le colorazioni mostrate, in bianco e grigio scuro.

Del comparto fotografico di Xiaomi Mi 10 si è già parlato molto nei giorni scorsi. Il sensore principale sarà da 108 MP e verrà accompagnato da un grandangolare, da un teleobiettivo e, probabilmente, da un sensore 3D ToF. Attesa per sapere anche se il display supporterà il refresh rate a 120 Hz, caratteristica certa dei futuri OnePlus 8.