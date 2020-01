Samsung Galaxy A31 e A41: primi dettagli sulle specifiche tecniche

In attesa dell’arrivo nei negozi dei nuovi Galaxy A51 e A71, emergono online le prime informazioni in merito alle specifiche tecniche dei nuovi Samsung Galaxy A31 e A41, i nuovi smartphone che andranno ad occupare la fascia medio-bassa della gamma di smartphone Galaxy. Al momento, si tratta di informazioni ancora incomplete in quanto svelano solo parte delle specifiche tecniche dei nuovi device.

Il Galaxy A31, infatti, potrà contare su di una fotocamera principale da 48 Megapixel supportata da un sensore per le macro da 5 Megapixel. Da notare, inoltre, anche la presenza di una batteria da ben 5.000 mAh, un netto passo in avanti rispetto ai 4.000 mAh del Galaxy A31.

Per quanto riguarda il Galaxy A41, che dovrebbe continuare ad essere il “compatto” della gamma Galaxy A anche se non ci sono ancora informazioni sul display, è confermata la presenza di una fotocamera principale da 48 Megapixel che dovrebbe essere la stessa di A31. Il nuovo A41 avrà una fotocamera anteriore da 25 Megapixel.

I nuovi A31 e A41 dovrebbero debuttare in via ufficiale nel corso dei prossimi mesi, probabilmente entro la fine del primo trimestre. I due nuovi mid-range potrebbero essere svelati nel corso del Mobile World Congress 2020 di febbraio. Continuate a seguirci per tutti gli aggiornamenti.