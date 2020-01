Xiaomi Mi Note 10 protagonista su Amazon oggi con un’offerta imperdibile

Tra le offerte Amazon dell’inizio della settimana troviamo anche una promozione dedicata all’ottimo Xiaomi Mi Note 10, lo smartphone considerato da molti esponenti della critica di settore come il miglior camera phone sul mercato e, più in generale, come uno dei migliori smartphone per rapporto qualità/prezzo.

Il nuovo Xiaomi Mi Note 10 è disponibile su Amazon in offerta a partire da 436 Euro. La promozione di oggi riguarda la versione con 6 GB di memoria RAM e 128 GB di storage interno caratterizzata dalla particolare colorazione Verde, una delle più caratteristiche del device. Lo Xiaomi Mi Note 10 in offerta è spedito direttamente da Amazon.

Per sfruttare l’offerta di oggi è possibile utilizzare il link qui di sotto:

Dal punto di vista tecnico, il nuovo Xiaomi Mi Note 10 può contare su di un display AMOLED da 6.47 pollici affiancato dal SoC Qualcomm Snapdragon 730G, una garanzia di ottime prestazioni sotto tutti i punti di vista. Il punto centrale del progetto è rappresentato dal comparto fotografico con 5 fotocamere posteriori tra cui c’è l’ottimo sensore principale da 108 Megapixel. La batteria presenta una capacità di ben 5.260 mAh, garantendo allo smartphone un’autonomia di funzionamento davvero elevatissima.