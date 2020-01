Motorola Razr: rimandata di qualche settimana l’uscita in Italia

Il lancio sul mercato italiano del nuovo Motorola Razr è stato posticipato. Lo smartphone con display pieghevole, che riprende il design dello storico Razr di circa 15 anni fa, è un’esclusiva di TIM per il mercato italiano ma, a differenza di quanto riportato in precedenza, non è disponibile a partire da oggi.

L’effettivo arrivo nei negozi TIM del nuovo Motorola Razr è, infatti, fissato per il mese di febbraio. In alcuni negozi, in ogni caso, è ancora possibile prenotare il nuovo smartphone con display pieghevole che, come detto, sarà disponibile solo tra qualche giorno. Ricordiamo che il Razr è stato posticipato da Motorola in alcuni mercati a causa dell’elevato numero di richieste ricevute subito dopo la presentazione.

Con TIM, inoltre, lo smartphone può essere acquistato con un prezzo di 1599 Euro. In alternativa, i clienti TIM hanno la possibilità di rateizzare l’acquisto versando un anticipo di 299 Euro e 30 rate mensili da 39 Euro. Lo smartphone, ricordiamo, non ha lo slot per la SIM e obbligherà l’utente ad utilizzare una eSIM (che TIM già supporta).

Il nuovo Motorola Razr ha un display da 6.2 pollici flessibile con tecnologia pOLED, risoluzione HD+ e rapporto tra le dimensioni di 21:9. A gestire il funzionamento dello smartphone c’è lo Snapdragon 710.