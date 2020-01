Xiaomi Mi 10 Pro 5G: immagini e specifiche tecniche complete del nuovo top di gamma

Si avvicina il debutto ufficiale del nuovo Xiaomi Mi 10 Pro 5G. Lo smartphone sarà il nuovo top di gamma di Xiaomi e verrà presentato, in via ufficiale, nel corso di un evento in programma nel mese di febbraio. L’effettivo arrivo in Europa del nuovo Xiaomi Mi 10 Pro 5G dovrebbe essere fissato per il mese di marzo.

Come conferma il render riportato in alto, il nuovo Xiaomi Mi 10 Pro 5G non ha quasi più segreti. Lo smartphone arriverà sul mercato con specifiche di assoluto livello e punterà a diventare il nuovo punto di riferimento del settore di telefonia mobile internazionale.

Il nuovo Xiaomi Mi 10 Pro 5G potrà contare su di un display AMOLED da 6.5 pollici con foro per la fotocamera anteriore. A gestire il funzionamento dello smartphone ci sarà il SoC Qualcomm Snapdragon 865 che garantirà il supporto al 5G. Il SoC sarà supportato da diverse combinazioni di RAM e storage (sino a 12 GB di RAM e 512 GB di storage).

Il comparto fotografico includerà 4 fotocamere posteriori con sensore principale da 108 Megapixel. La batteria sarà da 4.500 mAh. Lato software troveremo Android 10 personalizzato con una nuova evoluzione della MIUI. Per quanto riguarda il mercato cinese, lo smartphone dovrebbe partire da poco più di 450 Euro (al cambio attuale) con le vendite che partiranno dalla seconda metà di febbraio.