OnePlus 8 Pro: nuovi dettagli sul refresh rate del display

Il nuovo OnePlus 8 Pro si avvicina al debutto sul mercato. In attesa di capire per quanto è fissata la data di presentazione (non dovrebbe essere prima della primavera), continuano ad emergere nuovi dettagli sul futuro top di gamma di casa OnePlus.

Lo smartphone potrà contare su di un display OLED in grado di supportare un refresh rate massimo di 120 Hz. Come conferma l’immagine che alleghiamo qui di seguito, gli utenti potranno modificare rapidamente il refresh rate del display del nuovo OnePlus 8 Pro scegliendo tra tre opzioni.

Oltre alla modalità ad alta frequenza, che prevede il refresh rate a 120 Hz, sarà possibile scegliere anche una soluzione intermedia a 90 Hz oppure una soluzione “base” a 60 Hz che potrebbe tornare utile per contenere, notevolmente, i consumi di energia senza pregiudicare il funzionamento generale dello smartphone.

Ricordiamo che il nuovo OnePlus 8 Pro sarà un top di gamma completo e potrà contare sul SoC Qualcomm Snapdragon 865 e sul supporto al 5G. Il display sarà da 6.65 pollici mentre resta ancora da capire quale sarà l’effettiva capacità della batteria, un dettaglio essenziale per valutare le potenzialità dello smartphone, soprattutto in termini di autonomia in un utilizzo intenso con display alla frequenza massima e connessione 5G attiva.