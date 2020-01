LG W20, spuntano i primi dettagli del nuovo entry-level

All’interno della Google Play Console sono comparsi i primi dettagli della scheda tecnica di un nuovo entry-level firmato LG: ci riferiamo a LG W20, ennesimo modello della linea W che sta riscuotendo un buon successo soprattutto nei paesi in via di sviluppo. Non è un caso che questo smartphone sarà inizialmente lanciato nel mercato indiano dove, stando ad alcune indiscrezioni, arriverà ad un prezzo di 8.999 rupie, al cambio attuale poco meno di 115 euro.

Ma andiamo a capire cosa aspettarsi da questo device. LG W20 arriverà con un display con risoluzione in HD+ (720 x 1520 px, non è stata segnalata la diagonale del pannello) e, vista l’immagine anticipata dalla fonte in questione, con notch a goccia dalle dimensioni piuttosto pronunciate (così come il “chin”).

A bordo troverà spazio un SoC Spreadtrum SC9863A con CPU a otto core, coadiuvato da una scheda grafica GPU Imagination Tech PowerVR GE8322 ed accompagnato da 3 GB di memoria RAM. Non è tutto: dovrebbe essere presente Android Pie 9 di serie, anche se non è dato sapere se arriverà in futuro anche Android Q.

Non ci sono dettagli che possono far ipotizzare la data di lancio. Vale ricordare che la linea W di LG può contare ad oggi su W10, W30 e W30 Pro.