Huawei Nova 5T, ecco EMUI 10 (con Android 10) anche in Italia

A circa due mesi dal rilascio in Asia, la EMUI 10 (basata su Android 10) arriva anche sui modelli italiani di Huawei Nova 5T. Il roll out è partito da poche ore e il nuovo firmware è disponibile come sempre al download via OTA.

La release in questione è la 1.0.0.184 e, ovviamente complice il major update, ha un peso complessivo che raggiunge addirittura i 4,65 GB. Nel changelog ufficiale vengono segnalate le patch di sicurezza aggiornate allo scorso mese di dicembre, mentre delle novità presenti sulla EMUI 10 abbiamo già parlato in diverse occasioni. Ricordiamo, ad esempio, il magazine-style, la dark mode presente di default, i colori Morandi e tante altre funzionalità che si aggiungono a quelle presenti sulla versione stock di Android.

Nel caso in cui la notifica OTA non fosse ancora apparsa sul vostro Huawei Nova 5T, è utile ricordare che il download può essere effettuato anche tramite l’app HiCare o recandosi tra le impostazioni di sistema scegliendo poi la voce “aggiornamento software”.

Huawei Nova 5T, per chi non lo ricordasse, è un dispositivo di fascia medio-alta con display da 6.26″ in Full HD+ caratterizzato dalla presenza di un foro, mentre il SoC è un Kirin 810 con 8 GB di memoria RAM e 128 GB di storage interno. Vale la pena sottolineare anche la quadrupla fotocamera posteriore con sensore principale da 48 MP. Lo smartphone può essere acquistato qui su Amazon: Huawei Nova 5T (Black) Smartphone + Speaker Bluetooth, 128GB+6GB RAM, Fotocamera principale da 48MP, Processore Kirin 980 con Intelligenza Artificiale [Italia]