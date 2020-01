Honor V30 Pro, che successo la recensione di DxOMark!

E’ stato uno degli ultimi top di gamma lanciati nel 2019 e comincia questo 2020 subito alla grande: Honor V30 Pro è passato sotto le grinfie di DxOMark e ne è uscito alla grandissima. Il flagship del produttore cinese ha infatti ottenuto uno stratosferico punteggio di 122 che, considerata un’ipotetica graduatoria generale dei device analizzati dal portale francese, è secondo solo ai 123 punti fatti registrare da Huawei Mate 30 Pro 5G.

Un vero successo, dunque, favorito dai 133 punti che sono stati assegnati al comparto fotografico: da questo punto di vista il sito specializzato ha messo in risalto l’ottima esposizione, un livello di dettagli altissimo e un range dinamico particolarmente curato. Bene anche zoom e effetto bokeh, mentre qualche incertezza dell’autofocus ha rappresentato di fatto l’unico punto negativo.

Per quanto riguarda i video, Honor V30 Pro si ferma a 100 punti: in questo caso lo smartphone ha sofferto in condizioni di scarsa luce generando alcuni artefatti visivi, mentre anche il livello di rumore è stato ritenuto considerevole in diverse altre situazioni. Bene, invece, la stabilizzazione e l’esposizione con un rendering cromatico anche in questo caso decisamente all’altezza.

Per approfondire la recensione, il consiglio è di leggere l’articolo originale, disponibile qui.

Intanto su Amazon spicca l’offerta che vede protagonista Honor View 20: HONOR View 20 Smartphone, Schermo 6.4" FHD+, 8 GB RAM, Fotocamera da 48 MP +3D Camera, 256 GB, Blu (Phantom Blue) [Italia]