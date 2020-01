Pubblicità su WhatsApp, Facebook ci ripensa

Qualche mese fa sembrava imminente l’arrivo della pubblicità su WhatsApp: quella che all’inizio sembrava essere una delle solite bufale sul noto servizio di messaggistica istantanea, in realtà era un’idea concreta portata avanti dal team di sviluppo di Facebook messo su da Mark Zuckerberg.

Ebbene, stando a quanto oggi riporta il Wall Street Journal, Palo Alto avrebbe deciso di rimandare a data da destinarsi quest’esperimento. Non solo: Zuckerberg avrebbe di fatto sciolto il team sopracitato e deciso di cancellare qualsiasi traccia di codice della pubblicità dalle versioni beta di WhatsApp.

Un dietrofront repentino, probabilmente dovuto ai feedback negativi che sono piovuti nelle ultime settimane. Senza dimenticare che l’ombra di Telegram è sempre in agguato. Insomma, WhatsApp non sembra essere pronta ad adottare questa forma di monetizzazione che, lo ricordiamo, nelle intenzioni originarie avrebbe dovuto riguardare unicamente le storie e non le chat singole (o di gruppo).

Zuckerberg ha ancora diverse strade per cercare di monetizzare l’enorme base utenti che può vantare su WhatsApp (parliamo di circa 1.5 miliardi di persone): si punterà con più decisione all’utenza business con particolare attenzione al b2b e alla possibilità per le aziende di raggiungere con più facilità i clienti. Ma, per il momento, resta tutto in alto mare.