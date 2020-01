Huawei P20 e P20 Pro, ecco le patch di sicurezza di gennaio

E’ già tempo di aggiornamenti per Huawei P20 e P20 Pro: dopo aver ricevuto le patch di sicurezza di dicembre soltanto qualche giorno fa, il top di gamma di inizio 2018 può godersi un altro update che porta con sé le patch aggiornate invece a questo mese di gennaio 2020.

Non c’è alcun “pasticcio” da parte del team di sviluppo: l’aggiornamento di cui sopra, infatti, per il momento è disponibile nella sola Cina. Sarà quindi disponibile sui modelli in circolazione in Europa, Italia compresa, tra qualche giorno (se non settimana). La nuova build, per completezza d’informazioni, è contrassegnata dalla sigla 10.0.0.156.

Ricordiamo che quest’aggiornamento è basato su EMUI 10 e proprio sulla nuova versione dell’interfaccia proprietaria è andato ad operare andando a correggere alcuni bug. Più in particolare vengono segnalate risoluzioni di bug relativi alle scorciatoie delle applicazioni mentre, al di là degli immancabili miglioramenti delle prestazioni di sistema non va trascurato anche l’annunciata ottimizzazione dell’audio nelle app di terze parti.

Come detto l’aggiornamento sarà disponibile tra qualche giorno in Italia e sarà notificato via OTA; di tanto in tanto potrete verificarne manualmente la presenza nella sezione aggiornamenti tra le impostazioni di sistema.

