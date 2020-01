Huawei Band 4 Pro da oggi disponibile su Amazon Italia e subito in sconto

Ufficializzata a dicembre, da oggi Huawei Band 4 Pro è disponibile ufficialmente all’acquisto anche in Italia. La nuova smartband del colosso coreano, oltre a far capolino nei negozi, è proposta anche nel catalogo di Amazon Italia che la propone (almeno nella colorazione in nero) già ad un prezzo molto interessante.

Sì, perché questa versione costa 77,89 euro, mentre quella in rosso si mantiene sulla quotazione normale di 99,90 euro. Vale la pena sottolineare che in entrambi i casi la spedizione è gratuita mentre il modello scontato è proposto da un rivenditore esterno. La colorazione in rosso, invece, gode dei vantaggi della formula “Venduto e spedito da Amazon”.

Per chi non lo ricordasse, Huawei Band 4 Pro si presenta con un display AMOLED a colori da 0,95 pollici e con un modulo GPS integrato. La smartband offre inoltre il sensore Sp02 che indica il livello di saturazione di ossigeno nel sangue (un indicatore di fatica) che si aggiunge a quello che misura il battito cardiaco. Non mancano ovviamente tutte le funzionalità presenti sulle smartband di ultima generazione, mentre spicca la possibilità di monitorare anche il nuoto grazie all’impermeabilità fino a 50 metri. Ottima anche la batteria che ha una durata di 7 ore con GPS attivato.

