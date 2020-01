Motorola ha venduto 100 milioni di Moto G

E’ un traguardo decisamente prestigioso quello ufficializzato da Sergio Buniac, numero uno di Motorola, tramite un’intervista rilasciata a Bloomberg. Buniac ha parlato dell’ormai iconica linea Moto G e, tenendo presente il volume totale dal 2013 (anno di lancio del primo modello) ad oggi, e ha fatto riferimento a ben 100 milioni di esemplari venduti.

Non è tutto: nonostante siano passati ormai quasi sette anni dall’esordio. la gamma gode ancora di ottima salute: non è un caso che negli ultimi due anni le vendite siano state pari a 30 milioni di smartphone, e che ancora oggi Moto G rappresenta addirittura il 40% delle vendite totali, in tutto il mondo, dell’azienda. In Europa la tendenza è ancora più chiara visto che la percentuale supera il 50%.

Insomma, Motorola non ha alcuna intenzione di accantonare il marchio Moto G e, anzi, rilancia: il produttore presenterà nuovi modelli ogni 10 mesi. Si partirà peraltro già dal Mobile World Congress 2020 in programma a fine febbraio a Barcellona: in quell’occasione, come abbiamo avuto modo di segnalare già nei giorni scorsi, saranno ufficializzati i vari Moto G8, G8 Power e Moto G Stylus. Proprio quest’ultimo device è apparso in alcuni render trapelati ieri, confermando la presenza a bordo di un pennino (clicca qui per le immagini).

