OnePlus 8 e 8 Pro, sempre più probabile la ricarica wireless

OnePlus 8 e 8 Pro hanno già lasciato diversi indizi sulla scheda tecnica, nonostante al loro lancio manchino ancora alcuni mesi. Proprio la scorsa settimana ci eravamo soffermati su un particolare che, almeno per i fan del produttore cinese, potrebbe fare la differenza sul prossimo top di gamma: la ricarica wireless.

Lo spunto era stato dato da un tweet di Max J. accompagnato da un’immagine che lasciava pensare proprio a questa novità. Il noto leaker aveva condiviso un render con un device molto simile a quello che dovrebbe essere il futuro OnePlus 8, piazzato su una basetta per la ricarica senza fili e con questa didascalia: “Like a Pro“. Visto che ormai l’azienda asiatica è rimasta tra le poche a non prevedere questa tecnologia, fu facile tirare le somme.

Oggi arriva un altro indizio in tal senso. OnePlus è entrata a far parte del WPC (WIreless Power Consortium) un’associazione che si propone l’obiettivo di fissare uno standard che riguardi proprio la ricarica wireless per smartphone. Non c’è quindi un riferimento specifico per il prossimo flagship, ma la sensazione è che i tempi siano ormai maturi.

Il produttore, fino ad oggi, ha sempre affermato di non aver preso in considerazione questa funzionalità per i suoi smartphone ritenendola ancora poco efficiente, sia dal punto di vista della velocità che da quello dell’affidabilità. Adottarla avrebbe significato scendere a compromessi e rinunciare ad altri aspetti: vedremo come e se cambierà lo scenario nei prossimi mesi.