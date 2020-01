ASUS ZenFone Max Pro M1 riceve la beta di Android 10!

Gran bella notizia per tutti i possessori di ASUS ZenFone Max Pro M1, smartphone di fascia economica lanciato ormai quasi due anni fa e che si appresta a ricevere Android 10 e, quindi, il suo secondo major update. Non è un dettaglio di poco conto considerato che non parliamo di un Android One e che, soprattutto, anticiperà con ogni probabilità altri device ben più quotati. A dire il vero, comunque, l’azienda promise a suo tempo il doppio salto in avanti (Android Pie 9.0 arrivò nell’aprile 2019) e sembra che sia intenzionata a mantenere la parola data.

Per il momento dobbiamo riportare il rilascio di una versione beta per i modelli in Francia e India. Si tratta della versione firmware 17.2017.1911.407 con un peso di 1.6 GB. Tante, ovviamente, le novità che vengono segnalate: dalla presenza del tema scuro di default alle nuove gesture, passando la nuova gestione per i permessi delle app e i nuovi strumenti relativi alla funzionalità Benessere Digitale.

Non sono state rese ancora note le tempistiche d’arrivo della versione stabile di Android 10 su ASUS ZenFone Max Pro M1 ma se qualcuno di voi fosse particolarmente impaziente può scaricare la beta direttamente da questo link e procedere così all’installazione manuale.

ASUS ZenFone Max Pro M1 è in vendita su Amazon: