Huawei P40 Pro: secondo un render potrebbe avere 7 fotocamere

Il render apparso online in queste ore e relativo ad una cover del futuro top di gamma di casa Huawei potrebbe aver svelato alcuni dettagli centrali del nuovo Huawei P40 Pro. Stando a quanto si vede dall’immagine, infatti, il nuovo smartphone potrebbe contare su ben 7 fotocamere, con 5 sensori posteriore e 2 sensori anteriori.

Le due fotocamere anteriori sono racchiuse in un foro sul display posizionato nell’angolo in alto a sinistra. Le camere posteriori, invece, sono raggruppate in un modulo rettangolare.

Ricordiamo che, secondo le indiscrezioni dei giorni scorsi, il nuovo Huawei P40 Pro dovrebbe presentare un sensore principale da 64 Megapixel (un Sony IMX686) supportato da un sensore grandangolare da 20 Megapixel e da un sensore teleobiettivo, dotato di zoom ottico a 10x, da 12 Megapixel. A completare il comparto fotografico ci sarà un sensore per le macro ed un sensore ToF.

Il nuovo Huawei P40 Pro sarà presentato, insieme al P40, nel corso di un evento in programma a marzo. Lo smartphone arriverà sul mercato senza i servizi Google (salvo sorprese) e con Android 10 con EMUI come sistema operativo. Ulteriori aggiornamenti in merito al nuovo top di gamma della casa cinese arriveranno, senza dubbio, nei prossimi giorni.