Kena Mobile: rinnovata l’offerta con 70 GB da 5,99 Euro al mese

Nella giornata di oggi, Kena Mobile, operatore virtuale di TIM, ha rinnovato le sue offerte da 70 GB al mese. Rispetto alla preedente versione, non c’è più la promozione del primo mese gratis mentre resta l’azzeramento del contributo di attivazione, del costo e della spedizione della SIM (per chi attiva una nuova offerta online).

I clienti Iliad e di un operatore virtuale compatibile all’offerta possono attivare Kena 5,99 Flash. La tariffa mette a disposizione minuti ed SMS illimitati oltre a ben 70 GB in 4G con velocità limitata a 30 Mbps in download e 5,67 Mbps in upload. Il costo dell’offerta è di 5,99 Euro al mese.

Per chi attiva un nuovo numero oppure per chi passa a Kena Mobile da TIM, Vodafone, Wind o Tre, invece, il costo dell’offerta sarà sensibilmente più alto e pari a 13,99 Euro. Da notare che Kena ha rinnovato anche l’offerta Kena Voce che include minuti illimitati a 4,99 Euro al mese ed è disponibile per tutti.

E’ possibile attivare una delle nuove offerte Kena Mobile direttamente tramite il sito ufficiale dell’operatore con consegna, gratuita, della SIM all’indirizzo indicato oppure con ritiro presso un rivenditore partner di Kena Mobile. Al momento, le attuali offerte Kena Mobile non presentano una data di scadenza.