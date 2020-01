Samsung Galaxy S20: nuove conferme sui nomi delle tre varianti

Il prossimo 11 di febbraio Samsung presenterà la nuova gamma Samsung Galaxy S20. In queste ore, emergono online nuove conferme in merito ai nomi delle tre varianti che costituiranno la famiglia Galaxy S20. Come noto già da diverse settimane, la casa coreana ha scelto di non utilizzare la nomenclatura Galaxy S11 per passare direttamente a S20.

Come confermano anche gli ultimi rumors, il modello “base” della gamma Galaxy S20 si chiamerà semplicemente Samsung Galaxy S20 e dovrebbe presentare un display da 6.2 pollici. Lo smartphone sarà realizzato sia in versione 4G che in versione 5G.

La casa coreana presenterà poi il nuovo Samsung Galaxy S20+ che potrà contare su di un display da 6.7 pollici e dovrebbe essere realizzato in due versioni, una solo 4G ed una anche con supporto 5G. A completare l’offerta di top di gamma della casa coreana ci sarà il Samsung Galaxy S20 Ultra. Il flagship sarà disponibile solo in versione 5G e dovrebbe presentare un display con una diagonale di ben 6.9 pollici

Tutti gli smartphone della famiglia S20 avranno lo stesso design (il display avrà un foro posizionato centralmente) mentre le principali differenze, oltre che nelle dimensioni, saranno nella dotazione di RAM e storage e nella capacità della batteria e nella velocità di ricarica.