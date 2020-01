Huawei Y6s è ufficiale: entry level da 149 Euro con servizi e app Google

Huawei ha presentato oggi in via ufficiale il nuovo Huawei Y6s, smartphone che, di fatto, diventa uno dei nuovi entry level della gamma della casa cinese in Europa. Il device è acquistabile da oggi in Italia con un prezzo di 149,90 Euro, supporto Dual SIM e colorazioni Blue e Nero.

Il nuovo Huawei Y6s ha Android Pie 9.0 con EMUI 9 ed include anche i servizi e le app di Google (compreso il Play Store). A gestire il funzionamento dello smartphone troviamo il SoC MediaTek MT6765 con CPU Octa-Core (4x Cortex-A53 @2,3GHz + 4x Cortex-A53 @1,8GHz) che viene supportato da 3 GB di memoria RAM, 32 GB di storage interno ed una batteria da 3.080 mAh.

Lo smartphone può contare su di un display IPS LCD da 6.09 pollici di diagonale con risoluzione HD+ e notch a goccia e su di una singola fotocamera posteriore con sensore da 13 Megapixel. La camera frontale è da 8 Megapixel. Il nuovo entry level di Huawei presenta anche un sensore di impronte digitali posteriore.

Il nuovo Huawei Y6s sarà disponibile in tutti i principali negozi d’elettronica in Italia, sia fisici che online, nel corso del mese di gennaio. Probabilmente, lo smartphone entrerà anche nei listini degli operatori e verrà proposto a condizioni estremamente favorevoli.