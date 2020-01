Nokia 4.3: nuovo smartphone di fascia bassa in arrivo tra poche settimane

Il marchio Nokia starebbe per lanciare un nuovo smartphone di fascia bassa. Le ultime indiscrezioni, confermate dall’arrivo della certificazione Bluetooth, confermano l’imminente arrivo del nuovo Nokia TA-1207, nome in codice che dovrebbe fare riferimento al futuro Nokia 4.3, smartphone destinato a occupare una fascia di prezzo inferiore ai 200 Euro per il brand finlandese.

Il nuovo Nokia 4.3 potrebbe essere presentato nel corso delle prossime settimane (magari al Mobile World Congress 2020) e poi arrivare sul mercato entro la fine del primo trimestre dell’anno. Lo smartphone in questione presenterà un SoC Qualcomm Snapdragon che sarà abbinato a diverse combinazioni di RAM e storage (in Italia dovrebbe arrivare la versione 3/32 GB).

Ricordiamo che il Nokia 4.2 monta lo Snapdragon 439, SoC di fascia bassa che potrebbe essere riproposto anche sul Nokia 4.3 oppure potrebbe essere sostituito da un chipset in grado di garantire maggiori prestazioni. Di certo, il nuovo smartphone di Nokia dovrebbe arrivare sul mercato con il sistema operativo Android 10.

Per ora, in conclusione, non ci resta che attendere il rilascio di maggiori dettagli in merito al futuro smartphone del brand finlandese. Maggiori dettagli in merito al nuovo smartphone di Nokia potrebbero arrivare già nel corso dei prossimi giorni. Continuate a seguirci per saperne di più sul device.